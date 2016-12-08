У в'язницях Криму і Росії померли два українці

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Четвер, 8 грудня 2016, 18:28

В установах пенітенціарної системи окупованого Криму і Росії зафіксовано два випадки смерті громадян України.

Про це у четвер повідомляє Кримська правозахисна група на своєму сайті.

Один з них – уродженець Генічеська, Валерій Керімов був вивезений з виправної установи в Криму в виправну колонію №1 Республіки Адигея у Росію, де помер 8 вересня 2016 року.

"Керімов був хворий на гепатит і туберкульоз, йому не була своєчасно надана медична допомога", - сказано у повідомленні.

"Інший громадянин України Сергій Глиняник з Севастополя помер 30 серпня 2016 року в СІЗО №1 Сімферополя також з причини ненадання медичної допомоги", - повідомляє правозахисна група.

Вказується, що про зафіксований випадок смерті кримчанина в ІК №1 Адигеї також повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

КПГ також зазначає, що в цілому за період окупації з Криму в виправні установи РФ було вивезено не менше 2200 громадян України, які перебували в ув'язненні, з них – 240 жінки.

Як відомо, у листопаді український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" в ООН підтримали 73 країни, 23 проти, серед них Росія і Білорусь.

У документі засуджується "обмеження прав людини, дискримінаційні заходи й практику щодо жителів тимчасово окупованого Криму, у тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, із боку російської окупаційної влади".

Теми: Крим Росія
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