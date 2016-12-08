Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем

Група з 27 американських сенаторів звернулася до обраного президента США Дональда Трампа із закликом проводити жорстку політику щодо РФ через ситуацію на Україні.

Про це у четвер повідомляє агентство Reuters.

Дії Росії сенатори у листі називають "захопленням території військовим шляхом".



"У світлі триваючої агресії Росії і її відмови поважати територіальну цілісність і суверенітет України, її право вибирати власну долю, ми повторюємо наш заклик до США посилити економічну, військову та політичну підтримку України", - йдеться у підписаному сенаторами зверненні.

Вказується, що звернення підписали 12 сенаторів-республіканців і 15 демократів.

Як відомо, глава комітету у справах збройних сил Сенату Джон Маккейн і член сенатських комітетів у справах збройних сил, юридичних питань і бюджету Ліндсі Грем планують відвідати Україну в кінці грудня.