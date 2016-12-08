Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем

00
0
Четвер, 8 грудня 2016, 22:53

Група з 27 американських сенаторів звернулася до обраного президента США Дональда Трампа із закликом проводити жорстку політику щодо РФ через ситуацію на Україні.

Про це у четвер повідомляє агентство Reuters.

Дії Росії сенатори у листі називають "захопленням території військовим шляхом".

"У світлі триваючої агресії Росії і її відмови поважати територіальну цілісність і суверенітет України, її право вибирати власну долю, ми повторюємо наш заклик до США посилити економічну, військову та політичну підтримку України", - йдеться у підписаному сенаторами зверненні.

Вказується, що звернення підписали 12 сенаторів-республіканців і 15 демократів.

Як відомо, глава комітету у справах збройних сил Сенату Джон Маккейн і член сенатських комітетів у справах збройних сил, юридичних питань і бюджету Ліндсі Грем планують відвідати Україну в кінці грудня.

Теми: Трамп США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп став людиною року за версією "Тime" 7 грудня 2016, 14:59
Трамп продав всі акції, які йому належали 7 грудня 2016, 01:32
Керрі порадив Трампу обговорювати з Держдепом дзвінки за кордон 5 грудня 2016, 05:32
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сенатори просять Трампа поводитися жорстко з Кремлем
Скандальний законопроект про 22 євро за посилку відкликали
Аваков: У таємній квартирі Азарова знайшли "цікаві документи"
Грузія може отримати безвіз швидше ніж Україна
Усі новини
Воздвиженка

Де працювати, їсти, пити і розважатися

Сперечайтеся!

Українці запустили майданчик для суперечок