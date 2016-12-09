Клімкін: Треба посилити присутність ОБСЄ на Донбасі і в Криму

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 03:01

Глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що присутність місії ОБСЄ на Донбасі і в Криму необхідно посилити.

Про це він заявив 8 грудня о Гамбурзі в ході 23-го засідання Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ на зустрічі з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Дзанньєром, передає прес-служба МЗС.

В ході зустрічі сторони обговорили можливості посилення безпекового компонента СММ ОБСЄ в Україні з метою забезпечення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.

"Міністр Клімкін наголосив на необхідності забезпечення постійного моніторингу СММ на лінії розведення та присутності спостерігачів Місії на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону в окремих районах Донецької та Луганської областей", - йдеться в заяві.

Також було наголошено на важливості моніторингу з боку ОБСЄ і її незалежних інститутів у тимчасово окупованому Криму, враховуючи те, що там грубо порушуються права людини.

Теми: Клімкін ОБСЄ
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