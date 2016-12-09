Україна потопає в смітті, місцева влада саботує роботу – Семерак

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 11:08

Міністр екології Остап Семерак звинувачує місцеву владу в саботажі вирішення проблем зі стихійними сміттєзвалищами.

Про це він сказав у виступі в парламенті під час "години уряду"

За словами Семерака, Мінекології почало "інвентаризацію" сміттєзвалищ і вимагає від місцевої влади розширену інформацію про місця видалення відходів.

Загалом в Україні – понад 30 тисяч сміттєзвалищ, офіційних, ідентифікованих – 6 153 сміттєзвалища.

"На сьогодні жодна область не впоралася належним чином з поставленим завданням", – сказав Семерак.

"Одеська, Херсонська область та місто Київ за півроку взагалі не спромоглися надати жодної інформації про організовані чи неорганізовані сміттєзвалища. Нас не влаштовує такий результат", – заявив міністр.

На його думку, на місцях "недобросовісно поставилися до виконання доручення уряду і повідомило далеко не про всі сміттєзвалища".

"Папір, звичайно, не червоніє і витримає будь-яку інформацію, можна намалювати будь-яку цифру, проте об’єктивна реальність інша – зі стихійними сміттєзвалищами, які знаходяться у найнесподіваніших місцях", – сказав він.

Міністр заявив, що головна причина – недбалість місцевої влади: "Сміття на порозі власного дому – в першу чергу, відповідальність місцевої влади та громади"

"Цілком реальні кошти екологічного податку, а це в 2016 році – понад 1 мільярд гривень, залишилася у місцевих бюджетах і не були використані на ці потреби. Ремонт шкіл і дитсадків за ці кошти – це, звичайно, добра справа, проте відходи – не менш соціальна проблема. Досить чекати, що хтось прийде з Києва і прибере сміття…", – сказав Семерак.

Він наголосив, що "Мінприроди готове допомогти", уже створено сервіс Екомапа – і з неї видно, що "Україна потопає в смітті".

"За 3 місяці інтерактивного сервісу ми отримали більше, ніж 500 звернень від громадян про сміттєзвалища, з яких органи місцевого самоврядування ліквідували лише 17%. На місцях нам обіцяють, що сміттєзвалища будуть ліквідовані, що ними  постійно займаються, але насправді бачимо повний саботаж цієї роботи", – заявив міністр.  

За його словами, найактивніше включилися в роботу Миколаївська, Донецька, Київська, Харківська, Вінницька й Дніпропетровська області – але цього недостатньо.

"199 відповідей областей про начебто своєчасне вирішення проблеми громадяни не підтвердили… Звернення громадян органами місцевої влади просто ігноруються, вони не виконують свої обов'язки і порушують законодавство", – сказав Семерак.  

Міністр закликав керівників областей "включитися в роботу", а громадян – долучатися до очищення України від сміття:

"Ворогами нашої природи ми залишаємося самі… Ліміт довіри природи до нас обмежений… Або ми активізуємо свою роботу і очистимо свою територію, або разом всі захлинемося у цих відходах".

Олена Рощенко, УП

Теми: екологія місцева влада
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IP: 92.101.192.---Vadim Slutsky09.12.2016 12:13
Мусор? Слишокм прозаично для борцов за Свободу и Достоинство, ведущих за собой всю Европу и весь мир. Пусть себе лежит мусор, он не мешает ощущать себя Воинами Добра.
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