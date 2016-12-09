Найєм розкритикував комісію з ДБР та анонсував "радикальні заходи"

Двоє з дев'яти членів конкурсної комісії, яка повинна обрати голову Державного бюро розслідувань та його заступників, досі не надали інформацію про свою освіту.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат від БПП Мустафа Найєм.

Він нагадав, що членами цієї комісії можуть бути лише люди з вищою юридичною освітою.

"За інформацією громадськості, двоє членів Конкурсної комісії досі не підтвердили наявність у них якої-небудь вищої освіти. Крім того, що це якась дикість – конкурс відкритий, і ця інформація явно не може бути таємницею, це до того ж ставить під загрозу результати роботи комісії. Оскільки під питання ставиться легітимність прийнятих комісією рішень", – написав він.

"І, оскільки на даний момент ми не отримали жодного підтвердження про наявність у вищевказаних членів комісії вищої освіти, ми змушені вдатися до більш радикальних заходів, про які я напишу трохи пізніше", – додав депутат.

Як відомо, раніше Найєм повідомив, що всі фаворити конкурсу тісно пов'язані з президентом. Крім того, у конкурсній комісії немає жодного представника громадськості.

Олег Шанковський, УП