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Найєм: Фаворити конкурсу на посаду глави ДБР пов'язані з президентом

Понеділок, 5 грудня 2016, 19:03

Фаворитами конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань є кандидати, безпосередньо пов'язані з президентом України і Генпрокуратурою.

Про це заявив нардеп БПП Мустафа Найєм.

Політик пояснив, що в сферу діяльності ДБР будуть входити розслідування злочинів найвищих посадових осіб, в тому числі, екс-президента, всього складу уряду і найвищого керівного складу державних відомств (крім тих, які належать до підслідності НАБУ).

Цей правоохоронний орган остаточно перебере на себе функцію досудового слідства, яким зараз займаються органи прокуратури.

Крім цього, ДБР може ініціювати розслідування корупційних діянь щодо керівника НАБУ, САП, переважної більшості керівного і особового складу правоохоронних органів, податківців, митників, зазначив Найєм.

За словами політика, повноцінно ДБР повинно почати свою роботу в листопаді 2017 року.

Директор ДБР призначається на посаду президентом України за поданням прем'єр-міністра відповідно до подання конкурсної комісії. До комісії входять по три представники від президента України, від Кабінету міністрів і від парламенту.

"Так вийшло, що наразі в комісії немає жодного члена, який би представляв громадськість або громадянське суспільство. Як наслідок, комісія стала місцем політичних домовленостей, у рамках яких ДБР повинен відійти під кураторство команди президента", - заявив Найєм.

Побічно ця інформація підтвердилася після засідання роботи конкурсної комісії, у результаті якої на наступний етап конкурсу пройшли 19 з 50 кандидатів.

Серед них (9 балів максимально): Олексій Горащенко (8 балів) - помічник президента України; Ольга Варченко (8 балів) - глава Управління процесуального керівництва, підтримки державного звинувачення і представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, так званого департаменту "Кононенко-Грановського"; Анатолій Матіос (7 голосів) - головний військовий прокурор.

"Таким чином, трьома фаворитами конкурсу є кандидати безпосередньо афілійовані з президентом України і підвідомчого йому правоохоронного органу", - заявив Найєм.

"Нічого особистого, але це не просто збочення логіки процесу створення ДБР як незалежного органу, а й загроза подальшої узурпації правоохоронних органів політичними групами", - додав він.

Українська правда

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Теми: БПП
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