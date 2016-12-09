Кабмін проти ініціативи розміщення мігрантів заради безвізу

00
0
П'ятниця, 9 грудня 2016, 11:56

Кабінет міністрів не підтримує ініціатив щодо розміщення в Україні мігрантів за квотами Європейського Союзу в обмін на надання українським громадянам безвізового режиму з ЄС.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи в п'ятницю на запитання депутата про те чи звільнено заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова, який нібито виступив за подібну ініціативу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це не позиція українського уряду щодо мігрантів. Наша позиція є абсолютно зрозумілою і чіткою – ми не підтримуємо таких ініціатив", – заявив прем'єр.

Як повідомлялося, в кінці листопада 2016 року заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Пєтухов у себе в Facebook висловив думку, що Україна могла б взяти на себе квоту однієї з країн Євросоюзу на розселення мігрантів задля запровадження безвізу.

Теми: Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кабмін підтвердив призначення чиновника, яким цікавились НАЗК і ГПУ 8 грудня 2016, 14:46
Чиновник, якого перевіряли ГПУ і НАЗК, очолив ключове агентство 7 грудня 2016, 18:29
Кабмін погодив виділення коштів на канал ATR 7 грудня 2016, 14:26
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Європарламент голосуватиме за призупинення безвізу 15 грудня
Найєм розкритикував комісію з ДБР та анонсував "радикальні заходи"
Росія запропонує Києву газ в обмін на відмову від штрафу – ЗМІ РФ
Синоптики попереджають про складні погодні умови: вітер, ожеледь, шторм
Усі новини
Сперечайтеся!

Українці запустили майданчик для суперечок

Нобелівка-2016

Стало відомо, хто замінить Боба Ділана під час Нобелівської церемонії