Кабмін проти ініціативи розміщення мігрантів заради безвізу

Кабінет міністрів не підтримує ініціатив щодо розміщення в Україні мігрантів за квотами Європейського Союзу в обмін на надання українським громадянам безвізового режиму з ЄС.



Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи в п'ятницю на запитання депутата про те чи звільнено заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова, який нібито виступив за подібну ініціативу, передає "Інтерфакс-Україна".



"Це не позиція українського уряду щодо мігрантів. Наша позиція є абсолютно зрозумілою і чіткою – ми не підтримуємо таких ініціатив", – заявив прем'єр.



Як повідомлялося, в кінці листопада 2016 року заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Пєтухов у себе в Facebook висловив думку, що Україна могла б взяти на себе квоту однієї з країн Євросоюзу на розселення мігрантів задля запровадження безвізу.