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Заступник Петренка придумав, як привабити ЄС

Понеділок, 28 листопада 2016, 09:49

Україна може заохотити Євросоюз відкрити кордони Україні, запропонувавши прихисток мігрантам та співпрацю у розслідування міжнародних злочинів.

Таку думку висловив заступник міністра юстиції з євроінтеграції Сергій Пєтухов у Facebook.

На його думку, щоб отримати безвізовий режим із ЄС, треба стати потрібними Євросоюзу.

За словами Пєтухова, українці стали "заручниками міграційної кризи і фактору виборів, які насуваються наступного року у основних країнах ЄС (Німеччина, Франція, Нідерланди)".

"Однак, як на мене, замість того, щоб ображатися, треба шукати, яким чином стати їм необхідними і потрібними. Наприклад, я вже бачу потребу ЄС у тісній співпраці з Україною в розслідуванні міжнародних та транскордонних злочинів", – зазначив він.

"Під час переговорів по конкретній проблемі з однією дуже скептичною до України країною ЄС, їм стало зрозуміло, що в їхніх інтересах є, щоби Україна мала угоду з Європолом. Тепер вони зі свого боку активно прискорюють і лобіюють процес підписання угоди всередині ЄС", – додав заступник голови Мін'юсту.

Він також додав, що на прийняття рішення по Україні багато в чому вплинула сирійська міграційна криза.

"Саме побоюючись негативної реакції виборців на мігрантів, європейські лідери не поспішають давати безвіз Україні. А якщо це є наша найбільша проблема, то саме вона може і стати рішенням!", – вважає Пєтухов.

"Я би запропонував ЄС взяти на себе добровільно квоту на розселення мігрантів. Думаю, наша країна могла би повність взяти на себе квоту, наприклад, Нідерландів", – заявив він.

За його словами, це потребуватиме додаткового фінансування від ЄС чи окремої країни, "але це були б значно менші кошти, ніж було б витрачено на їх утримання в ЄС".

Олена Рощенко, УП

Теми: ЄСміграціявізиМін'юст
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