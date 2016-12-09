У штабі АТО кажуть про поранення 2 бійців за добу

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, двоє воїнів отримали поранення", – сказав він.

За словами полковника, цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів в Пісках і Авдіївці.

Водночас Лисенко не підтвердив інформацію Луганської військово-цивільної адміністрації про двох поранених бійців за добу на Луганщині.

Українська правда