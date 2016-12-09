Лавров на зустрічі ОБСЄ допустив обмін Сенцова, Клиха і Сущенка

Росія допускає, що українці-в'язні, які перебувають на території РФ, можуть бути обміняні на росіян, які перебувають в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції в ході міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Гамбурга кореспондент "Європейської правди"

Так Лавров прокоментував питання про те, чи можливо звільнення українських заручників, серед яких журналіст назвала Сенцова, Сущенко і Клиха.

"Що стосується цих людей, тут є юридичні можливості, вони вже використовувалися, коли відбувся обмін Надії Савченко.

В українських тюрмах теж є російські громадяни", - заявив він.

Глава МЗС РФ, між тим, утримався від конкретних прогнозів з приводу тих чи інших заручників. "Залежить від того, як будуть використані ці можливості", - зазначив він.

Європейська правда