Янукович має тимчасовий притулок в Ростові до жовтня 2017 року

00
0
П'ятниця, 9 грудня 2016, 13:52

Росія продовжила екс-президенту України Віктору Януковичу тимчасовий притулок на своїй території до 26 жовтня 2017 року.

Про це йдеться у відповідних документах, опублікованих в мережі адвокатом Януковича Віталієм Сердюком.

Місцем тимчасової реєстрації Януковича вказаний Радянський район Ростова-на-Дону.

Ці документи Сердюк надіслав Генпрокуратурі разом з повідомленням про повернення підозри, яку генпрокурор озвучив Януковичу під час засідання Святошинського райсуду Києва 28 листопада.

Адвокат вважає, що підозра була оголошена незаконно.

Як відомо, раніше слідство неодноразово заявляло, що Росія не надає жодних відомостей про статус Януковича.

Олег Шанковський, УП

Теми: Янукович Росія біженці
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат Януковича повернув ГПУ підозру, Луценку пропонує їхати в РФ 9 грудня 2016, 12:19
ГПУ готує запит у Росію на допит Януковича як підозрюваного 8 грудня 2016, 16:43
ЗМІ: Янукович подарував Медведєву два пістолети, а Путіну - один 8 грудня 2016, 12:44
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В ГПУ наполягають, що Янукович має статус підозрюваного
ГПУ знайшла порушення в е-деклараціях 53 нардепів
Янукович має тимчасовий притулок в Ростові до жовтня 2017 року
Лавров на зустрічі ОБСЄ допустив обмін Сенцова, Клиха і Сущенка
Усі новини
Сперечайтеся!

Українці запустили майданчик для суперечок

Нобелівка-2016

Стало відомо, хто замінить Боба Ділана під час Нобелівської церемонії