Янукович має тимчасовий притулок в Ростові до жовтня 2017 року
Росія продовжила екс-президенту України Віктору Януковичу тимчасовий притулок на своїй території до 26 жовтня 2017 року.
Про це йдеться у відповідних документах, опублікованих в мережі адвокатом Януковича Віталієм Сердюком.
Місцем тимчасової реєстрації Януковича вказаний Радянський район Ростова-на-Дону.
Ці документи Сердюк надіслав Генпрокуратурі разом з повідомленням про повернення підозри, яку генпрокурор озвучив Януковичу під час засідання Святошинського райсуду Києва 28 листопада.
Адвокат вважає, що підозра була оголошена незаконно.
Як відомо, раніше слідство неодноразово заявляло, що Росія не надає жодних відомостей про статус Януковича.
Олег Шанковський, УП
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