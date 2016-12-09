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Адвокат Януковича повернув ГПУ підозру, Луценку пропонує їхати в РФ

П'ятниця, 9 грудня 2016, 11:19

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк повернув до Генеральної прокуратури повідомлення про підозру, яке було зачитано його клієнту Юрієм Луценком в Святошинському районному суді Києва під час перерви засідання у справі 5 колишніх співробітників "Беркута".

Про це він сказав "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

"Я сьогодні подав відповідну заяву. Ми повернули це повідомлення про підозру, оскільки воно було оголошено з порушенням норм міжнародного та українського законодавства", – заявив Сердюк.

Адвокат також зазначив, що в цій заяві сторона захисту пропонує Луценку звернутися до Генпрокуратури РФ про сприяння у врученні підозри і організації проведення допиту та інших процесуальних дій з Януковичем на території Російської Федерації і прибути туди особисто для того, щоб провести всі ці заходи.

Сердюк оприлюднив у мережі вказані документи.

Як відомо, 28 листопада на засіданні Святошинського районного суду Києва, в рамках якого Януковича допитували по Skype, генпрокурор Юрій Луценко оголосив  підозру екс-президенту Віктору Януковичу у вчиненні державної зради, пособництві владі РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території Україна та веденні агресивної війни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичГенпрокуратура
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