Суд арештував екс-чиновника, в якого знайшли годинник із Путіним

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П'ятниця, 9 грудня 2016, 17:03

Печерський райсуд Києва арештував на два місяці екс-голову правління "Київенергохолдингу" Юрія Бондаря, якого затримали у рамках розслідування незаконного відчуження пакету акцій АК "Київенерго" вартістю понад 77 млн грн.

Такий запобіжний захід суд обрав у п'ятницю, повідомляє прес-служба Київської прокуратури.

Вказується, що одночасно у якості альтернативи суд встановив Бондарю заставу у розмірі 7 млн гривень.

Йому інкримінують вчинення злочину за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодінням шляхом зловживання службовим становищем".

Як відомо, прокуратура Києва у четвер разом з Національною поліцією та СБУ в рамках справи про розтрату державних коштів в особливо великому розмірі затримала екс-керівника Київенергохолдингу Юрія Бондаря.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманий готувався до втечі на територію т. зв. "ДНР".

Також він продемонстрував "знайдений при обшуку іменний годинник від Путіна".

Українська правда

Теми: суд прокуратура
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