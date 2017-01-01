В результаті стрілянини в нічному клубі в Стамбулі загинули 35 людей

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Неділя, 1 січня 2017, 02:38

В результаті атаки в нічному клубі в Стамбулі загинуло 35 осіб, 40 отримали поранення.

Про це повідомив губернатор міста Васіп Шахін, передає Hurriyet.

Він назвав подію терористичною атакою, не сказавши, хто може за цим стояти.

Як повідомлялося, двоє невідомих в костюмах Санта Клаусів відкрили хаотичну стрілянину в нічному клубі в Стамбулі. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Теми: Туреччина тероризм
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