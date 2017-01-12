Суддю Ємельянова відсторонили від суддівства

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Четвер, 12 січня 2017, 11:22
rbc.ua

Вища рада юстиції відсторонила суддю  Вищого господарського суду Артура Ємельянова від виконання обов'язків строком на 2 місяці.

Таке рішення ВРЮ ухвалила в четвер на своєму засіданні.

"Вища рада юстиції вирішила клопотання заступника генпрокурора задовольнити тимчасово відсторонити Ємельянова від здійснення правосуддя строком на 2 місяці до 12 березня 2017 року", - сказав голова ради Ігор Бенедисюк.

Артур Ємельянов підозрюється ГПУ в тиску на суддів низки господарських судів, які він раніше очолював.

Як з’ясувала програма "Наші гроші. Досудилися", в тексті підозри стверджується, що Ємельянов вимагав від підлеглих суддів  прийняття потрібних рішень у низці господарських справ. А саме:

-  переконував суддю Господарського суду м. Києва задовольнити позов ТОВ "БМК Планета-Міст" про визнання недійсним купівлі-продажу цінних паперів;

-  намагався вплинути на того ж суддю у справі за позовом прокуратури м. Києва в інтересах держави щодо скасування рішень про передачу земельної ділянки ТОВ "Славутич". За даними слідства, Ємельянов вимагав від судді залишити позов без розгляду або відмовити по суті у зв’язку з його необґрунтованістю;

-  вимагав відкласти розгляд, припинити та зупинити провадження у справі за позовом до АТ "БТА Банк" (Казахстан) про стягнення 168 млн грн. заборгованості;

-  надавав вказівку прийняти рішення про задоволення позову ТОВ "Лук Авіа Ойл" про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету.

-  здійснював тиск на суддю, що розглядала низку позовів прокуратури про розірвання договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування з приватниками (ТОВ "Сонар ТМ", ТОВ "Рент Інвест", ФОП Сусла В. В., ФОП Ковальова С. Е.).

В електронній декларації за 2015 рік суддя Ємельянов вказав еквівалент 10 000 000 грн готівки при річній зарплаті 226 000 грн.

При цьому Ємельянов вважає, що має реальні шанси перемогти у конкурсі на посаду судді Верховного Суду, попри кримінальне провадження проти нього.

Судовою реформою передбачена ліквідація Верховного Суду України та створення замість нього  Верховного Суду. Конкурс на перші 120 посад суддів нового ВС вже розпочався. 

Оксана Коваленко, УП

Теми: суд
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IP: 178.94.55.---darek2212.01.2017 13:31
ВСІ СУДДІ ПОВИННІ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СПРАВЖНІЙ ДЕТЕКТОР БРЕХНІ!!!
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