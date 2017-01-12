Нацрада заборонила канал "Дождь", який називає Крим російським

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вилучила російський телеканал "Дождь" із переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Таке рішення Нацрада ухвалила в четвер, передає "Детектор медіа".

Також тимчасово на три місяці вона припинила ретрансляцію на території України телеканалу "Телеклуб", який має юрисдикцію Німеччини.

Телеканал "Дождь" вилучено з переліку через трансляцію в його ефірі забороненої українським законодавством реклами (закон забороняє розміщення реклами в ефірі російських телеканалів, що ретранслюються в Україні), а також через трансляцію інформації, що посягає на територіальну цілісність України ("Дождь" зображає Крим як територію Російської Федерації).

Рішення про вилучення має набути чинності через місяць після оприлюднення.

Член Нацради Сергій Костинський розповів, що регулятор рік моніторив ефір "Дождя" і давав каналу два місяці на приведення його діяльності до умов українського законодавства.

Власниця і керівниця телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва поінформувала Нацраду, що "Дождь" створив окрему інтернет-версію для України без реклами. Але Нацрада так і не отримала від "Дождя" документів на внесення української версії до Переліку іноземних каналів, і канал так і не вирішив питання з українськими провайдерами про ретрансляцію ними окремої версії – провайдери наразі ретранслюють супутникову версію "Дождя", де є реклама.

Стосовно Криму – за словами пана Костинського, у "Дождя" системна політика, що Крим є частиною РФ. Журналісти "Дождя" їздять до Криму з порушенням українського законодавства, називають адміністративний кордон між Херсонською областю та Кримом "російсько-українським кордоном", показують в ефірі карти, на яких Крим позначений як територія Російської Федерації.

Щодо приналежності Криму Синдєєва зазначила, що телеканал керується російським законадавством при зображенні карти Росії. "Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації", - сказала вона.

Тож Нацрада вирішила вилучити "Дождь" із Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Водночас регулятор дав провайдерам місяць на пошуки заміни телеканалу "Дождь" у їхніх мережах: рішення про вилучення "Дождя" з переліку набуде чинності через місяць із моменту оприлюднення (орієнтовно – 13 лютого).

Телеканал "Телеклуб" має юрисдикцію Німеччини – країни-члена ЄС. В його ефірі Нацрада зафіксувала трансляцію заборонених українським законодавством фільмів російського виробництва.

Нагадаємо, станом на 22 грудня Перелік іноземних програм (так званий "список адаптованих каналів") налічував 156 іноземних телеканалів. Після вилучення "Дождя" і тимчасової заборони "Телеклубу" українським провайдерам дозволені для ретрансляції 154 іноземних телеканали.