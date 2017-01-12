Адвокат: Знайдене тіло не належить свідку щодо вбивства Грабовського

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Четвер, 12 січня 2017, 16:51

Адвокат Оксана Соколовська повідомила, що знайдене тіло не належить її помічникові, ключовому свідку у справі про вбивство адвоката Грабовського Сергію Федосенку.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Соколовської, яка раніше заявляла про 90% схожості з трупом, за результатами додаткового упізнання тіла по фото, стало очевидно, що це не труп Федосенка.

"Сергій завжди мав певні дивацтва, і мріє про визнання, можливо чекає напруження пристрастей для своєї феєричної появи!", - написала Соколовська.

Як повідомила Соколовська, мати Федосенка розповідала оперативним працівникам про дзвінки сина на Новий рік.

"Як варіант, розглядаю тиск на свідка або матеріальну зацікавленість", - написала Соколовська.

Вона також додала, що кримінальне провадження за фактом зникнення Федосенка триває. "Розшук ніхто не скасовував, слідчі дії тривають. Всі процесуальні документи, складені за моєю участю будуть направлені в управління поліції м.Одеси", - написала адвокат.

Федосенко працював помічником Соколовської. Саме він бачив Грабовського в київському офісі 6 березня у супроводі невідомого. Грабовський виглядав дивно і покинув офіс після того, як забрав щось, імовірно велику суму грошей, зі свого сейфа. Після цього Грабовський пропав.

Федосенко зник у листопаді 2016 року.

Українська правда

Теми: Одеса убивство
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