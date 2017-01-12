НАБУ може вилучити документи щодо облігацій, які купили партнери Гонтаревої

757 переглядів
0
Четвер, 12 січня 2017, 18:47

НАБУ отримало доступ до документів з можливістю вилучення, щодо продажу облігацій колишнім банком Артема Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU, співвласником якої була Валерія Гонтарева.

Таке рішення 27 грудня ухвалив Солом'янський суд Києва.

Ухвала діє протягом одного місяця.

З 24 жовтня 2016 року НАБУ розслідує можливу розтрату 3,5 млн євро службовими особами Міністерства фінансів за попередньою змовою.

Як відомо, у 2013 році Мінфін обрав "Банк Перший" для розміщення кредитних коштів "Укренерго". Тоді цей банк контролював нардеп і син тодішнього генпрокурора Артем Пшонка.

У 2014 році "Банк Перший" було перейменовано у "БГ Банк" і заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко підписав договір, за яким кредитні кошти, виділені "Укренерго, перерахували в цей банк. При цьому Мінфін і Нацбанк не звернули увагу на  те, що після Євромайдану в банку суттєво погіршились показники.

Восени 2014 року НБУ призначив у банк свого куратора. Далі з банку почали виводитись активи.

Зокрема,"БГ Банк", маючи облігації внутрішньої державної позики вартістю 4,6 млн доларів, продав їх за 8 тисяч гривень фірмі з ознаками фіктивності. Після низки перепродажів облігації за ринковою ціною викупила компанія з групи ICU, співвласницею якого до призначення головою Нацбанку була Гонтарева.

У грудні 2014-го, після продажу облігацій, Нацбанк Валерії Гонтаревої визнав "БГ Банк" неплатоспрможним. Суд також дав доступ НАБУ до рішень і листування НБУ про визнання "БГ Банку" неплатоспроможним.

Ірина Салій, УП

Теми: НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ знайшло ще одного незаконно багатого нардепа 12 січня 2017, 16:11
Суд не дав НАБУ перевірити рахунок виборчого фонду Партії регіонів 12 січня 2017, 15:56
Детективи НАБУ продовжують розслідувати "справу Мартиненка" 12 січня 2017, 14:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На заводі "Квазар" стався вибух: двоє постраждалих
Троє українських військових дістали поранень у четвер — штаб
Кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" інкримінують "захоплення влади в Росії"
Детективи НАБУ продовжують розслідувати "справу Мартиненка"
Усі новини
Фото

Син Януковича закрутив бізнес із моделлю "Playboy"?

Стосунки

7 відмінностей між здоровими і "токсичними" стосунками