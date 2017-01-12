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НАБУ може вилучити документи щодо облігацій, які купили партнери Гонтаревої

Четвер, 12 січня 2017, 17:47

НАБУ отримало доступ до документів з можливістю вилучення, щодо продажу облігацій колишнім банком Артема Пшонки, які в підсумку викупила компанія з групи ICU, співвласником якої була Валерія Гонтарева.

Таке рішення 27 грудня ухвалив Солом'янський суд Києва.

Ухвала діє протягом одного місяця.

З 24 жовтня 2016 року НАБУ розслідує можливу розтрату 3,5 млн євро службовими особами Міністерства фінансів за попередньою змовою.

Як відомо, у 2013 році Мінфін обрав "Банк Перший" для розміщення кредитних коштів "Укренерго". Тоді цей банк контролював нардеп і син тодішнього генпрокурора Артем Пшонка.

У 2014 році "Банк Перший" було перейменовано у "БГ Банк" і заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко підписав договір, за яким кредитні кошти, виділені "Укренерго, перерахували в цей банк. При цьому Мінфін і Нацбанк не звернули увагу на  те, що після Євромайдану в банку суттєво погіршились показники.

Восени 2014 року НБУ призначив у банк свого куратора. Далі з банку почали виводитись активи.

Зокрема,"БГ Банк", маючи облігації внутрішньої державної позики вартістю 4,6 млн доларів, продав їх за 8 тисяч гривень фірмі з ознаками фіктивності. Після низки перепродажів облігації за ринковою ціною викупила компанія з групи ICU, співвласницею якого до призначення головою Нацбанку була Гонтарева.

У грудні 2014-го, після продажу облігацій, Нацбанк Валерії Гонтаревої визнав "БГ Банк" неплатоспрможним. Суд також дав доступ НАБУ до рішень і листування НБУ про визнання "БГ Банку" неплатоспроможним.

Ірина Салій, УП

Теми: НАБУ
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