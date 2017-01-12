Суддю затримали за хабар — в приміщенні Госпсуду обшуки

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Четвер, 12 січня 2017, 20:37

Суддя Господарського суду Києва вимагав 16 000 доларів США за вирок на користь позивача.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"За вказані грошові кошти представник "феміди" обіцяв посприяти у вирішенні ним питання щодо винесення суддями Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України судових рішень на користь позивача", - зазначила вона.

Суддю затримали під час отримання останньої частини грошей - 10 000 доларів США.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вчиненого кримінального правопорушення задля притягнення усіх винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду Києва та за місцем проживання судді.

Згідно з інформацією Сарган, готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення судді загрожує ув'язнення на термін до 8 років.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура суд
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Коментарі — 8
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IP: 46.133.207.---Rusakov Taras13.01.2017 10:10
В коли відпустять?
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IP: 91.234.76.---Mesnik1513.01.2017 10:09
Судья Энергодарского городского суда Максимка Капустинский-сынуля главы секретариата Высшего специализированного суда Виктора Капустинского получил по поддельным документам взятку - неправомирную выгоду-двухкомнатную квартиру за преследование депутата-правозащитника Ивана Морщавки! А вот прокурор Запорожской области Валерий Романов тупо и нагло отказывается открывать криминальное провадження! Вывод-получил взятку от судьи.
Где же генпрокурор Луценко? Где его реакция?

На третьем майдане главным исполнителем для судей и прокуроров-взяточников будет МАКСИМ-пулемёт!
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IP: 91.234.76.---Mesnik1513.01.2017 10:07
Судья Энергодарского городского суда Максимка Капустинский-сынуля главы секретариата Высшего специализированного суда Виктора Капустинского получил по поддельным документам взятку неправомирную выгоду-двухкомнатную квартиру за преследование депутата-правозащитника Ивана Морщавки! А вот прокруор Запорожской области Валерий Романов тупо и нагло отказывается открывать криминальное провадження! Вывод-получил взятку от судьи.
Где же генпрокурор Луценко? Где его реакция?

На третьем майдане главным исполнителем для судей и прокуроров-взяточников будет МАКСИМ-пулемёт!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.133.209.---Максим Омельченко12.01.2017 22:30
Це якась х.рня.. судді це підслідність НАБУ, у судді ця справа розвалиться як замок з піска. ГПУ навмисно це робить- гарна картинка, а потім відпускають?!!
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IP: 37.55.249.---Українець - Ukrainian12.01.2017 21:51
"Суддя Господарського суду Києва вимагав 16 000 доларів США за вирок на користь позивача.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган."
Цікаво, це прес-секретар генпрокурора така юридично неграмотна, чи все таки журналіст Української правди?! І коли це господарські суди почали виносити вироки...
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