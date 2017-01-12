Суддю затримали за хабар — в приміщенні Госпсуду обшуки

Суддя Господарського суду Києва вимагав 16 000 доларів США за вирок на користь позивача.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"За вказані грошові кошти представник "феміди" обіцяв посприяти у вирішенні ним питання щодо винесення суддями Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України судових рішень на користь позивача", - зазначила вона.

Суддю затримали під час отримання останньої частини грошей - 10 000 доларів США.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вчиненого кримінального правопорушення задля притягнення усіх винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду Києва та за місцем проживання судді.

Згідно з інформацією Сарган, готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення судді загрожує ув'язнення на термін до 8 років.

Українська правда