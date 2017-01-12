Суддю затримали за хабар — в приміщенні Госпсуду обшуки
Суддя Господарського суду Києва вимагав 16 000 доларів США за вирок на користь позивача.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"За вказані грошові кошти представник "феміди" обіцяв посприяти у вирішенні ним питання щодо винесення суддями Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України судових рішень на користь позивача", - зазначила вона.
Суддю затримали під час отримання останньої частини грошей - 10 000 доларів США.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вчиненого кримінального правопорушення задля притягнення усіх винних осіб до відповідальності, тривають обшуки в адміністративному приміщенні Господарського суду Києва та за місцем проживання судді.
Згідно з інформацією Сарган, готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За скоєне кримінальне правопорушення судді загрожує ув'язнення на термін до 8 років.
Українська правда