Чехія дозволила передати останки Олександра Олеся Україні – Порошенко

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Субота, 14 січня 2017, 15:34

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків поета та письменника Олександра Олеся.

Про це повідомив у суботу в Twitter президент Петро Порошенко.

За його словами, перевезення останків в Україну готується найближчим часом.

Як повідомлялося, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані.

Пізніше в МЗС України заявили, що останки відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини, будуть належно перепоховані. 

Українська правда

Теми: Чехія
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