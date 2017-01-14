Чехія дозволила передати останки Олександра Олеся Україні – Порошенко

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків поета та письменника Олександра Олеся.

Про це повідомив у суботу в Twitter президент Петро Порошенко.

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 січня 2017 р.

За його словами, перевезення останків в Україну готується найближчим часом.

Як повідомлялося, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані.

Пізніше в МЗС України заявили, що останки відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини, будуть належно перепоховані.

Українська правда