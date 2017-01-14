Чехія дозволила передати останки Олександра Олеся Україні – Порошенко
Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків поета та письменника Олександра Олеся.
Про це повідомив у суботу в Twitter президент Петро Порошенко.
Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 січня 2017 р.
За його словами, перевезення останків в Україну готується найближчим часом.
Як повідомлялося, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані.
Пізніше в МЗС України заявили, що останки відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини, будуть належно перепоховані.
Українська правда
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