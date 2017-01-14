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Чехія дозволила передати останки Олександра Олеся Україні – Порошенко

Субота, 14 січня 2017, 14:34

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків поета та письменника Олександра Олеся.

Про це повідомив у суботу в Twitter президент Петро Порошенко.

За його словами, перевезення останків в Україну готується найближчим часом.

Як повідомлялося, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований в Чехії, примусово ексгумовані.

Пізніше в МЗС України заявили, що останки відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини, будуть належно перепоховані. 

Українська правда

Теми: Чехія
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