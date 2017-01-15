ЗМІ: Трамп планує зустрітися з Путіним в Рейк'явіку

Обраний президент США Дональд Трамп має намір провести зустріч з Володимиром Путіним в Рейк'явіку за аналогією з самітом між Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим.

Про це пише The Sunday Times.

Трамп і його команда повідомили, що його першою закордонною поїздкою стане зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у столиці Ісландії Рейк'явіку.

У спробі перезавантажити відносини з Кремлем, Трамп почне роботу над угодою щодо обмеження ядерної зброї. Як пише газета, джерела в російському посольстві в Лондоні повідомили, що Москва схильна погодитися з проведенням зустрічі двох лідерів.

У жовтні 1986 року відбувся радянсько-американський саміт у Рейк'явіку. На переговорах обговорювалася пропозиція СРСР протягом 10 років повністю ліквідувати ядерні арсенали обох країн. Однак США не дали на це своєї згоди.

Хоча зустріч в Рейк'явіку не принесла конкретних результатів, вона вважається важливим етапом в закінченні холодної війни.