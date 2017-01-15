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СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике

Воскресенье, 15 января 2017, 02:45
СМИ: Трамп планирует встретиться с Путиным в Рейкьявике
MIKHAIL POCHUYEV/TASS/ALAMY

Избранный президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Рейкьявике по аналогии с саммитом между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

Об этом пишет The Sunday Times.

Трамп и его команда сообщили, что его первой зарубежной поездкой станет встреча с президентом России Владимиром Путиным в столице Исландии Рейкьявике.

В попытке перезагрузить отношения с Кремлем, Трамп начнет работу над соглашением по ограничению ядерного оружия. Как пишет газета, источники в российском посольстве в Лондоне сообщили, что  Москва склонна согласиться с проведением встречи двух лидеров.

В октябре 1986 года состоялся советско-американский саммит в Рейкьявике. На переговорах обсуждалось предложение СССР в течение 10 лет  полностью ликвидировать ядерные арсеналы обеих стран. Однако США не дали на это своего согласия.

Хотя встреча в Рейкьявике не принесла конкретных результатов, она считается важным этапом в окончании холодной войны.

Темы: СШАРосcияТрампПутин
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