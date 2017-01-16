Трамп пов'язав зняття санкцій з РФ зі скороченням ядерних озброєнь

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Понеділок, 16 січня 2017, 01:12

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що запропонує президенту РФ Володимиру Путіну зняти санкції з Росії в обмін на угоду зі скорочення ядерних озброєнь.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Times, передає Reuters.

За словами Трампа, він хоче, щоб дві найбільші ядерні держави - США і Росія - суттєво скоротили ядерну зброю.

"Вони (Захід) наклали санкції щодо Росії - давайте подивимося, чи зможемо ми укласти хороші угоди з Росією. Для початку, я думаю, що ядерну зброю має бути скорочено і скорочено вельми суттєво", - зазначив Трамп.

Він також піддав Росію критиці за її втручання в сирійську війну, заявивши, що це призвело до "страшної гуманітарної катастрофи".

Теми: Росія Трамп санкції
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Коментарі — 4
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IP: 95.132.134.---vold16.01.2017 11:00
Після "будапештського мумурандуму" вже нічого не дивує.
Не тому що не виконали обіцяне.
А тому що свідомо обманули.
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IP: 91.225.121.---DND16.01.2017 08:51
Тобто піндоси вирішили свої національні інтереси владнати за допомогою крові рабів українців.
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IP: 220.239.120.---zmaylo16.01.2017 02:34
Andrii Kanivets:
А що можна було сподіватись від цього наївного анальфабета. Він викараскавса до вершин президеньтського крісла. Ця людина вихована грошовою культурою де заробіток означає все, а не людська гідність. Росія не була одна з найбільш ядерною державою, а був т.з. ССР. Росія не прислухається ні до кого, а цей дурень думає що він чогось доб'ється?
Згадаймо лишень Будапешський Референдум, Мінські Угоди, а в давніших часах і "Воз'єднання". А таких випадків, - безліч!
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IP: 178.92.10.---Andrii Kanivets16.01.2017 01:38
Візьміть наш місяць січень; він названий, як перший місяць року, ім'ям Януса: по-римському «януаріус».
Ми давно забули про достоїнства бога Януса. Коли ми називаємо кого-небудь «дволиким Янусом», ми хочемо сказати: нещира, лукава людина. Санкції були введені через окупації РФ Українського Криму, а знімуть ці санкції зовсім по іншій причині?
Тепер стає зрозуміло, що означає вираз Дволикий Янус.
Заступник військових починань, Янус мав храм десь в римських колоніях, якось грецького Криму, двері якого розкривалися тільки після початку війни. У мирний час вони були наглухо закриті. Але така була історія Рима, що за довгі століття її, до настання нашої ери, двері ці довелося короткочасно закрити тільки три рази.
Януса зображували із двома обличчями: молодим, зверненим у майбутнє, і старим, що дивиться назад, у глибину часів. Але з обох боків і в РФ і в США , - це був лик тирана Путіна.
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