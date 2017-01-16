Трамп пов'язав зняття санкцій з РФ зі скороченням ядерних озброєнь

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що запропонує президенту РФ Володимиру Путіну зняти санкції з Росії в обмін на угоду зі скорочення ядерних озброєнь.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Times, передає Reuters.

За словами Трампа, він хоче, щоб дві найбільші ядерні держави - США і Росія - суттєво скоротили ядерну зброю.

"Вони (Захід) наклали санкції щодо Росії - давайте подивимося, чи зможемо ми укласти хороші угоди з Росією. Для початку, я думаю, що ядерну зброю має бути скорочено і скорочено вельми суттєво", - зазначив Трамп.

Він також піддав Росію критиці за її втручання в сирійську війну, заявивши, що це призвело до "страшної гуманітарної катастрофи".