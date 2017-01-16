Байден про перспективи України з Трампом: надія не вмирає

7068 переглядів
1
Понеділок, 16 січня 2017, 11:32
tsn.ua

Віце-президент США Джо Байден з оптимізмом дивиться на майбутнє американсько-українських стосунків.

Такий висновок можна зробити з його слів, сказаних після спільного з президентом України Петром Порошенком брифінгу в Києві.

Після закінчення брифінгу один із журналістів запитав Байдена (запитання не передбачені регламентом -ред.) про те, якими будуть стосунки з наступною адміністрацією США.

"Надія не вмирає" (Hope springs eternal -ред.), – усміхнувшись, сказав Байден.

Раніше під час підходу до преси Порошенко висловив сподівання, що українське питання і надалі залишатиметься серед пріоритетів США.

"Сьогодні ми також докладно обмінялися з паном віце-президентом думками щодо шляхів подальшої розбудови американсько-українського стратегічного партнерства. Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією" – сказав він.

Валентина Романенко, УП, відео - "Радіо Свобода"

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Візит Байдена: як дружній жест Києва може перетворитися на непристойний 16 січня 2017, 11:01
Порошенко: за 3 роки агресії РФ вбито 10 тисяч українців 16 січня 2017, 10:41
Інавгурацію Трампа бойкотують щонайменше 22 конгресмени 16 січня 2017, 10:29
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 88.113.248.---Пивоваров Леонид16.01.2017 13:11
Только, вся эта травля Трампа, вынудит его в итоге, встать рядом с Путиным, плечом к плечу. И вот тогда, мало никому не покажется!!! Мир будет поделен на сферы влияния между ними. Это, кому-нибудь надо???
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Мін'юст розповів про кандидатів на посаду головного люстратора
Прокуратура закрила кримінальну справу проти Каська
Байден: Мінськ – єдиний шлях для України бути єдиною
Порошенко: за 3 роки агресії РФ вбито 10 тисяч українців
Усі новини
Зниклі стародруки

Чому українські музеї втрачають експонати

Виставка

Знімки журналіста Семени з Криму, вцілілі від обшуку ФСБ