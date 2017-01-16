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Байден про перспективи України з Трампом: надія не вмирає

Понеділок, 16 січня 2017, 10:32
Байден про перспективи України з Трампом: надія не вмирає
tsn.ua

Віце-президент США Джо Байден з оптимізмом дивиться на майбутнє американсько-українських стосунків.

Такий висновок можна зробити з його слів, сказаних після спільного з президентом України Петром Порошенком брифінгу в Києві.

Після закінчення брифінгу один із журналістів запитав Байдена (запитання не передбачені регламентом -ред.) про те, якими будуть стосунки з наступною адміністрацією США.

"Надія не вмирає" (Hope springs eternal -ред.), – усміхнувшись, сказав Байден.

Раніше під час підходу до преси Порошенко висловив сподівання, що українське питання і надалі залишатиметься серед пріоритетів США.

"Сьогодні ми також докладно обмінялися з паном віце-президентом думками щодо шляхів подальшої розбудови американсько-українського стратегічного партнерства. Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією" – сказав він.

Валентина Романенко, УП, відео - "Радіо Свобода"

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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