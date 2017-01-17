Суд продовжив арешт обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану

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Вівторок, 17 січня 2017, 19:11

Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській в Києві.

Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури й продовжив утримання під вартою обвинувачуваних Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського ще на 2 місяці.

Також суд доручив керівництву слідчого ізолятора провести медичний огляд підсудних.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва має намір до кінця 2017 року визначити термін закінчення розгляду справи 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачуваних у вбивстві 48 активістів Євромайдану в столиці в лютому 2014 року.

Українські новини

Теми: Євромайдан суд
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