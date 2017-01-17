Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд продовжив арешт обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану

Вівторок, 17 січня 2017, 18:11

Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану на вул. Інститутській в Києві.

Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури й продовжив утримання під вартою обвинувачуваних Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського ще на 2 місяці.

Також суд доручив керівництву слідчого ізолятора провести медичний огляд підсудних.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва має намір до кінця 2017 року визначити термін закінчення розгляду справи 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачуваних у вбивстві 48 активістів Євромайдану в столиці в лютому 2014 року.

Українські новини

"Українська правда" у Threads

Теми: Євромайдансуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
Усі новини...
Реклама: