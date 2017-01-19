Мінкульт хоче створити Експертну раду із захисту суспільної моралі

Міністерство культури України вирішило розробити та затвердити персональний склад Експертної ради з питань захисту суспільної моралі з метою розробки критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер.

Таке рішення було прийнято на нараді за участі представників Міністерства культури, керівників національних творчих спілок, а також представників Міністерства фінансів та Державного комітету телебачення і радіомовлення, повідомляє прес-служба міністерства.

Під час наради розглядалися питання практичного застосування положень Закону України "Про захист суспільної моралі" в частині забезпечення громадського контролю за додержанням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі творчими спілками.

"Міністерство культури розглядає необхідність розробити порядок фінансування діяльності творчих спілок, на які покладено здійснення цього контролю, адже вимагаючи здійснення цієї функції ми маємо і забезпечувати її здійснення. Проте, нажаль, з державного бюджету ми можемо фінансувати лише національні спілки, а цей контроль покладений на всі спілки і питання потребує вирішення. Необхідно також з’ясувати, чи готові спілки виконувати функцію контролю за суспільною мораллю та які їм потрібні механізми для здійснення цієї функції", - повідомила перший заступник міністра культури Світлана Фоменко.

Нагадаємо, 10 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду)", який передбачав ліквідацію Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (НЕК) як державного органу. 3 березня Президент України Петро Порошенко підписав цей закон.