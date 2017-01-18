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Минкульт хочет создать Экспертный совет по защите общественной морали

Среда, 18 января 2017, 23:13

Министерство культуры Украины решило разработать и утвердить персональный состав Экспертного совета по вопросам защиты общественной морали с целью разработки критериев отнесения продукции к такой, которая имеет порнографический характер.

Такое решение было принято на совещании с участием представителей Министерства культуры, руководителей национальных творческих союзов, а также представителей Министерства финансов и Государственного комитета телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба министерства.

Во время совещания рассматривались вопросы практического применения положений Закона Украины "О защите общественной морали" в части обеспечения общественного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали творческими союзами.

"Министерство культуры рассматривает необходимость разработать порядок финансирования деятельности творческих союзов, на которые возложено осуществление этого контроля, ведь требуя осуществления этой функции мы должны и обеспечивать ее осуществление. Однако, к сожалению, из государственного бюджета мы можем финансировать только национальные союзы, а этот контроль возложен на все союзы и вопрос требует решения. Необходимо также выяснить, готовы ли союзы выполнять функцию контроля за общественной моралью и какие им нужны механизмы для осуществления этой функции", - сообщила первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко.

Напомним, 10 февраля 2015 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины" О защите общественной морали "(относительно государственного надзора)", который предусматривал ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК) как государственного органа. 3 марта Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Темы: Минкультуры
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