У НАБУ заявили, що не повернуть машину мамі Чауса

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Четвер, 19 січня 2017, 21:46

Національне антикорупційне бюро повідомило, що подало скаргу на рішення суду про повернення автомобіля Toyota Land Cruiser Prado матері судді Миколи Чауса.

НАБУ повідомило про це на сторінці у Фейсбук і опублікувало фото білого автомобіля.

У НАБУ стверджують, що авто "є речовим доказом у кримінальному провадженні й наразі, за рішенням Солом’янського районного суду Києва, перебуває під арештом та зберігається на території НАБУ".

 
Фото з Facebook НАБУ
Фото з Facebook НАБУ

Однак у серпні 2016-го НАБУ вдалося арештувати тільки особистий автомобіль Чауса - Subaru Legacy Outback.

В арешті Toyota Land Cruiser Prado суд відмовив, оскільки вона належала не підозрюваному, а його матері.

Автівка матері Чауса була визнана речовим доказом не рішенням суду, а постановою детектива НАБУ і вилучена, але не арештована.

У НАБУ стверджують, що подали скаргу на рішення Соломянського суду ще 13 січня.

Однак на сайті "Судова влада" інформація про оскарження рішення не відображається. Натомість зазначено, що рішення про повернення авто набуло законної сили. У тексті рішення написано, що воно оскарженню не підлягає.

"Українська правда" звернулася за коментарями у прес-службу НАБУ.

Раніше УП повідомила про судове рішення, яким НАБУ зобов’язали повернути авто Toyota Land Cruiser Prado матері судді Чауса.

Як відомо, 16 січня суддя Чаус не з’явився на допит у НАБУ.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро викрили суддю Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тис. доларів за позитивне рішення у кримінальній справі. За інформацією слідчих, частину отриманого хабара Чаус зберігав саме у вказаному автомобілі.

У вересні керівник САП Назар Холодницький повідомив, що за його даними Чаус перебуває в анексованому Росією Криму.

У листопаді 2016 року Інтерпол оголосив Чауса у міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір почати процес заочного засудження судді Чауса.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні проти Чауса Василь Кричун зазначив, що судді немає в Україні, анексованому Росією Криму та непідконтрольних територіях Донбасу.

Ірина Салій, УП

Теми: НАБУ суд
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