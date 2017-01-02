АТО: 38 обстрілів, бойовики били з важких мінометів

48 переглядів
0
Понеділок, 2 січня 2017, 06:43

У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Талаківку, Широкине і Водяне. З 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Павлопілю, Широкиному, Талаківці, Лебединському і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї - по Гнутовому, Водяному, Павлопілю, Лебединському, Мар'їнці, Новотроїцькому.

На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння сепаратисти стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь по українських позиціях з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї - біля Сизого.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Новий рік поранено трьох українських військових – штаб 1 січня 2017, 18:36
АТО: 44 обстріли, під вогонь артилерії потрапило Водяне 1 січня 2017, 08:04
На Донбасі відкрили мости, які будували 5 місяців 31 грудня 2016, 19:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: 38 обстрілів, бойовики били з важких мінометів
В результаті теракту в Туреччині українці не постраждали
На Новий рік поранено трьох українських військових – штаб
Стрілянина на новорічній вечірці в Бразилії: щонайменше 11 загиблих
Усі новини
YouTube Rewind 2016

Ленінград та 7 лайфхаків для кота. Що дивилися українці у 2016 році

Музика

10 найгучніших українських альбомів року