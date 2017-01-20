Розвідка: бойовикам на Донбасі обіцяють по 9 тисяч рублів за бої

Проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО у розмірі 9 тисяч рублів РФ.

Про це заявляє 20 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За даними розвідників, "морально-психологічний стан особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ залишається на низькому рівні".

"Незважаючи на проведення командуванням російських окупаційних військ заходів щодо підвищення мотивації та заохочення військовослужбовців до несення служби на передових позиціях, зростає кількість випадків дезертирства та самовільного залишення місця служби", – заявляє ГУР Міноборони.

"З січня командування 1 та 2 АК ЗС РФ обіцяє підлеглим виплачувати винагороду у розмірі 9 тисяч російських рублів (трохи більше 4,1 тисячі гривень – ред.) за місяць несення служби на передових позиціях та участь у зіткненнях з особовим складом сил АТО", – стверджує відомство.

За даними розвідників, це спричинено "низькою мотивацією особового складу російських окупаційних військ, призваного у 2015-2016 роках, та зростанням невдоволення командної ланки низьким рівнем укомплектованості підрозділів, що несуть службу на передових позиціях".

ГУР наголошує на поганій дисципліні у лавах бойовиків:

"Так, фізичне та психологічне виснаження, приниження особистої гідності з боку командирів та посадових осіб, збільшення кількості проявів нестатутних взаємовідносин та здирництво в 11 окремому мотострілецькому полку (Макіївка) 1 АК спричиняють зростання кількості випадків дезертирства та самовільного залишення місця несення служби, насамперед на передових позиціях".