Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка: бойовикам на Донбасі обіцяють по 9 тисяч рублів за бої

П'ятниця, 20 січня 2017, 13:09

Проросійським бойовикам на Донбасі обіцяють щомісячну винагороду за "службу" на передових позиціях та участь у зіткненнях із силами АТО у розмірі 9 тисяч рублів РФ.

Про це заявляє 20 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

За даними розвідників, "морально-психологічний стан особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ залишається на низькому рівні".

"Незважаючи на проведення командуванням російських окупаційних військ заходів щодо підвищення мотивації та заохочення військовослужбовців до несення служби на передових позиціях, зростає кількість випадків дезертирства та самовільного залишення місця служби", – заявляє ГУР Міноборони.

"З січня командування 1 та 2 АК ЗС РФ обіцяє підлеглим виплачувати винагороду у розмірі 9 тисяч російських рублів (трохи більше 4,1 тисячі гривень – ред.) за місяць несення служби на передових позиціях та участь у зіткненнях з особовим складом сил АТО", – стверджує відомство.

За даними розвідників, це спричинено "низькою мотивацією особового складу російських окупаційних військ, призваного у 2015-2016 роках, та зростанням невдоволення командної ланки низьким рівнем укомплектованості підрозділів, що несуть службу на передових позиціях".

ГУР наголошує на поганій дисципліні у лавах бойовиків:

"Так, фізичне та психологічне виснаження, приниження особистої гідності з боку командирів та посадових осіб, збільшення кількості проявів нестатутних взаємовідносин та здирництво в 11 окремому мотострілецькому полку (Макіївка) 1 АК спричиняють зростання кількості випадків дезертирства та самовільного залишення місця несення служби, насамперед на передових позиціях".

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові діїгрошірозвідкаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
Усі новини...
Реклама: