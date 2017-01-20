Порошенко зустрівся з близьким до Трампа екс-міністром. Пінчук лише його привів
Президент Петро Порошенко в Давосі провів зустріч із колишнім міністром оборони США Робертом Гейтсом.
Про це "Українській правді" повідомив співрозмовник в Адміністрації президента.
Гейтс, хоч і є колишнім міністром оборони, однак має зв'язки із адміністрацією обраного президентом Дональда Трампа, зазначив співрозмовник.
У свою чергу видання РБК-Україна повідомило, що зустріч відбулася після "Українського сніданку" в Давосі, який президент та багато українських чиновників проігнорували через скандальну статтю Пінчука.
Зустріч із Гейтсом відбулася в готелі Morosani Schweizerhof Hotel. Видання повідомляє, що на зустрічі також були присутні бізнесмен Віктор Пінчук, голова МЗС Павло Клімкін та екс-голова АП Борис Ложкін.
Водночас співрозмовник УП заявив, що Пінчук не був присутній на переговорах президента і Гейтса. "Пінчук лише його привів", - сказав співрозмовник.
Заплутані переходи між залами для виступів і кімнатами для зустрічей #davos2017 pic.twitter.com/g4ZCEwPxHJ— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) January 20, 2017
Як відомо, перед новим роком в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ.
Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати сніданок Пінчука.
Тоді речник президента Святослав Цеголко повідомив "Українській правді", що президент не відвідуватиме сніданок Пінчука.
Оксана Коваленко, УП
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