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Порошенко зустрівся з близьким до Трампа екс-міністром. Пінчук лише його привів

П'ятниця, 20 січня 2017, 13:47

Президент Петро Порошенко в Давосі провів зустріч із колишнім міністром оборони США Робертом Гейтсом.

Про це "Українській правді" повідомив співрозмовник в Адміністрації президента.

Гейтс, хоч і є колишнім міністром оборони, однак має зв'язки із адміністрацією обраного президентом Дональда Трампа, зазначив співрозмовник.

У свою чергу видання РБК-Україна повідомило, що зустріч відбулася після "Українського сніданку" в Давосі, який президент та багато українських чиновників проігнорували через скандальну статтю Пінчука.

Зустріч із Гейтсом відбулася в готелі Morosani Schweizerhof Hotel. Видання повідомляє, що на зустрічі також були присутні бізнесмен Віктор Пінчук, голова МЗС Павло Клімкін та екс-голова АП Борис Ложкін.

Водночас співрозмовник УП заявив, що Пінчук не брав участі у переговорах президента і Гейтса. "Пінчук лише його привів і був присутній у кімнаті. Однак участі у переговорах не брав", - сказав співрозмовник.

Як відомо, перед новим роком  в статті для The Wall Street Journal Пінчук запропонував владі і громадянам України погодитися на низку "болючих компромісів" заради завершення конфлікту з РФ.

Ці пропозиції викликали обурення громадськості. На знак протесту політиків закликали бойкотувати сніданок Пінчука.

Тоді речник президента Святослав Цеголко повідомив "Українській правді", що президент не відвідуватиме сніданок Пінчука.

Оксана Коваленко, УП

Теми: ПорошенкоПінчук
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