Квитки на інавгурацію Трампа коштували від 25 тисяч до 1 мільйона доларів

Комплекти квитків на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа коштували від 25 тисяч до 1 мільйона доларів.

Про це свідчить інформація президентського інавгураційного комітету.

Ці суми в документі фігурують як пожертвування на інавгурацію. Пропонуються комплекти квитків вартістю 1 млн доларів, 500 тисяч, 250 тисяч, 100 тисяч і 25 тисяч доларів. Ціна залежить від кількості квитків і рангу заходів.

За 1 мільйон доларів пропонується ексклюзивний доступ на інавгураційні заходи. Пакет за мільйон доларів включає по 8 квитків на вечерю при свічках із президентом Дональдом Трампом, його дружиною Меланією, віце-президентом Майком Пенсом та його дружиною.

Також в пакет за 1 млн доларів входить 8 квитків на сніданок із нинішньою і колишніми першими леді США, урочистий прийом, концерт із феєрверками, церемонію присяги, інавгураційний парад і бал. Також пакет включає 4 квитки на вечерю з віце-президентом, а також сніданок із представниками американського уряду і парламенту.

Найдешевше, за 25 тис доларів можна купити набір квитків для двох осіб. Цей пакет включає тільки урочистий прийом, церемонію присяги, концерт із феєрверками, парад та інавгураційний бал.

Раніше Associated Press повідомило, що сума пожертвувань на інавгурацію Трампа склала 90 мільйонів доларів і побила рекорд Обами, який зібрав 43 мільйони у 2013 році і 55 мільйонів у 2009 році.

20 січня новообраний президент Дональд Трамп і віце-президент Майкл Пенс складуть присягу перед Капітолієм. Після присяги урочистий парад із понад 8 тисяч учасників проведе президента і віце-президента до Білого дому.

В суботу, 21 січня, в соборі у Вашингтоні відбудеться загальнонаціональна молитва.

Як відомо, від України на інавгурацію полетіли народні депутати, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. На початку лютого відбудеться також щорічний молитовний сніданок, на якому має бути Юлія Тимошенко та деякі місцеві чиновники.

Ірина Салій, УП