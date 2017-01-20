Опоблок на межі розколу. Бойко спростовує

Фракція Опозиційний блок близька до розколу на дві парламентські групи.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у політичній силі.

Співрозмовники пояснюють, що фракція складається з двох частин: одна орієнтована на олігарха Ріната Ахметова, інша – на колишнього главу Адміністрації президента Сергія Льовочкіна та олігарха Дмитра Фірташа. Ще кілька людей орієнтуються на кума президента РФ Віктора Медведчука.

За словами джерел, причини можливого розколу зводяться до того, що через бізнес-інтереси Ахметов виступає проти дострокових виборів, натомість група Льовочкіна-Фірташа навпаки прагне дострокових виборів, щоб посилити свій вплив у парламенті та уряді.

"Зараз разом, все поки гаразд. Але насправді розкол лише питання часу. Не може бути різна мета", - зазначив один з депутатів.

Тим не менш лідер фракції Опозиційний блок Юрій Бойко категорично заявив УП: "фракція єдина як ніколи".

"Це все чутки. Я не хочу коментувати чутки", - додав він.

В той же час співрозмовник у фракції, орієнтований на Ріната Ахметова, розповів УП, що або наступного тижня або 7 лютого буде рішення фракції Оппоблоку з цього питання.

"Співвідношення буде приблизно 24 людини наших (крило Ахметова - ред) і 18 Фірташа-Льовочкіна", - сказав співрозмовник.

В той же час він відмовився уточнити, хто стане лідером групи депутатів, орієнтованих на Ріната Ахметова.

Наразі фракція налічує 43 депутати.

Роман Кравець, УП