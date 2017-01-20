Опоблок на грани раскола. Бойко опровергает

Фракция Оппозиционный блок близка к расколу на две парламентские группы.



Об этом "Украинской правде" сообщили источники в политической силе.



Собеседники объясняют, что фракция состоит из двух частей: одна ориентирована на олигарха Рината Ахметова, другая – на бывшего главу Администрации президента Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа. Еще несколько человек ориентируются на кума президента РФ Виктора Медведчука.



По словам источников, причины возможного раскола сводятся к тому, что из-за бизнес-интересов Ахметов выступает против досрочных выборов, зато группа Левочкина-Фирташа наоборот стремится к досрочным выборам, чтобы усилить свое влияние в парламенте и правительстве.



"Сейчас вместе, все пока в порядке. Но на самом деле раскол лишь вопрос времени. Не может быть разная цель", - отметил один из депутатов.



Тем не менее, лидер фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко категорически заявил УП: "фракция едина как никогда".



"Это все слухи. Я не хочу комментировать слухи", - добавил он.

Сейчас фракция насчитывает 43 депутата.



Роман Кравец, УП