Опоблок на грани раскола. Бойко опровергает

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Пятница, 20 января 2017, 17:56

Фракция Оппозиционный блок близка к расколу на две парламентские группы.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в политической силе.

Собеседники объясняют, что фракция состоит из двух частей: одна ориентирована на олигарха Рината Ахметова, другая – на бывшего главу Администрации президента Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа. Еще несколько человек ориентируются на кума президента РФ Виктора Медведчука.

По словам источников, причины возможного раскола сводятся к тому, что из-за бизнес-интересов Ахметов выступает против досрочных выборов, зато группа Левочкина-Фирташа наоборот стремится к досрочным выборам, чтобы усилить свое влияние в парламенте и правительстве.

"Сейчас вместе, все пока в порядке. Но на самом деле раскол лишь вопрос времени. Не может быть разная цель", - отметил один из депутатов.

Тем не менее, лидер фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко категорически заявил УП: "фракция едина как никогда".

"Это все слухи. Я не хочу комментировать слухи", - добавил он.

Сейчас фракция насчитывает 43 депутата.

Роман Кравец, УП

Темы: Оппозиционный блок Верховная Рада
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IP: 194.146.180.---Pavlabor20.01.2017 18:34
Цікава орієнтація.
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