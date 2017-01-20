Штаб: В зоні АТО загинув український військовий

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П'ятниця, 20 січня 2017, 18:18

20 січня один український військовий загинув в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби АТО у Facebook.

Обставини загибелі не вказані.

"На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер", - йдеться у повідомленні.

"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу", повідомили в прес-центрі.

Зазначається, що на Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Широкине, Сизе та Станицю Луганську. Загалом, згідно із повідомленням штабу, зафіксовано 10 обстрілів.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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