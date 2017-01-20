У Вашингтоні заарештували вже 90 незадоволених обранням Трампа

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П'ятниця, 20 січня 2017, 22:28

Більше 90 осіб наразі заарештовані внаслідок протестів в столиці країни під час трансляції інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNN.

Протестувальники та поліція зіткнулися в декількох кварталах від маршруту параду і Білого дому, деякі демонстранти розбивали електронні вітрини та автомобілі, а поліція в спецспорядженні реагувала на такі дії.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні 20 січня, напередодні інавгурації, відбулися сутички з учасниками акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа. Поліція застосувала перцевий газ.

Українська правда

Теми: США акції
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