У Вашингтоні заарештували вже 90 незадоволених обранням Трампа
П'ятниця, 20 січня 2017, 21:28
Більше 90 осіб наразі заарештовані внаслідок протестів в столиці країни під час трансляції інавгурації президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNN.
Протестувальники та поліція зіткнулися в декількох кварталах від маршруту параду і Білого дому, деякі демонстранти розбивали електронні вітрини та автомобілі, а поліція в спецспорядженні реагувала на такі дії.
Протести на вулицях Вашингтона зараз. Фото Максима Драбка.#Вашингтон #Washington #Inauguration pic.twitter.com/plpnEqGmsU— DW (українською) (@dw_ukrainian) January 20, 2017
Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні 20 січня, напередодні інавгурації, відбулися сутички з учасниками акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа. Поліція застосувала перцевий газ.
Українська правда