У Вашингтоні заарештували вже 90 незадоволених обранням Трампа

Більше 90 осіб наразі заарештовані внаслідок протестів в столиці країни під час трансляції інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNN.

Протестувальники та поліція зіткнулися в декількох кварталах від маршруту параду і Білого дому, деякі демонстранти розбивали електронні вітрини та автомобілі, а поліція в спецспорядженні реагувала на такі дії.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні 20 січня, напередодні інавгурації, відбулися сутички з учасниками акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа. Поліція застосувала перцевий газ.

Українська правда