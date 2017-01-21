У неділю в Києві перекриють вулиці й змінять рух транспорту

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Субота, 21 січня 2017, 18:26

22 січня з нагоди відзначення Дня Соборності України на деяких вулицях в центрі Києва буде перекрито рух транспорту.

Як повідомляє прес-служба "Київпастрансу", з початку заходів (орієнтовно до 10 год.) буде перекрито рух транспорту на бульв. Тараса Шевченка (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Пушкінської), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до вул. Богдана Хмельницького), вул. Терещенківській, Європейській площі, вул. Грушевського (на ділянці від Петрівської алеї до Європейської площі).

У зв'язку з цим буде внесено зміни у роботу наземного громадського транспорту.

Зокрема, рух тролейбусів маршрутів №№5,8,9,17 організовано зі змінами: відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, аеропорту Київ та пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за діючим маршрутом.

 

Також зміни вносяться до руху автобусів маршруту № 24 на ділянках від Націоального музею історії України в Другій світовій війні до ст.м. "Арсенальна" та від Залізничного вокзалу Центральний до ст.м. "Університет" та автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до ст.м. "Арсенальна".

Автобуси маршруту № 114 курсуватимуть від вул. Милославської до вул. Григорія Сковороди за діючим маршрутом, далі – вул. Межигірська – вул. Електриків – вул. Набережно-Рибальська, далі за діючим маршрутом.

 

Також заплановано скоригувати останнє відправлення нічного тролейбусного маршруту № 93Н від зупинки  "Ст.м. "Площа Льва Толстого" о 5-50 год.   

Разом з тим, у неділю президент Петро Порошенко візьме участь в урочистому заході з нагоди Дня Соборності України.

Як повідомляє прес-служба президента, захід розпочнеться о 9:30 в Національному музеї Тараса Шевченка.

Українська правда

Теми: Київ
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