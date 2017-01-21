Акції проти війни пройшли в 20 українських містах

Міжнародна акція "Stop Putin’s War in Ukraine 3.0" відбулася в 20 містах України.

Про це повідомляє прес-служба руху "Державницька ініціатива Яроша", який виступив організатором акції в Україні.

На Волині акція відбулася в місті Ковель. У заході взяли участь представники місцевої адміністрації, громадських організацій міста, представники церкви. Відбулося богослужіння та вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО.

В Івано-Франківську акція відбулася на Вічевому майдані. В центрі площі був розташований великий щит з картою України, на якій позначили чорним територію бойових дій. Дорослі та діти малювали на цьому щиті різнокольоровими фарбами відбитки своїх рук.

В Рівному акція розпочалася з богослужінням та вшануванням пам’яті загиблих воїнів АТО. Активісти міста Рівного розробили листівки з інформацією про всесвітню акцію "Stop Putin’s War in Ukraine 3.0" та закинули їх до потяга "Ковель-Москва", який о 13:19 зробив зупинку на вокзалі міста Рівного.

В Чернігові акція відбулася на Червоній площі біля Стели Небесної Сотні. На підтримку всесвітньої акції "Stop Putin’s War in Ukraine 3.0" було проведено невеличкий флеш-моб.

В Краматорську акція відбулася біля пам’ятника Т.Г. Шевченку. Під час заходу активісти анонсували нещодавно створений у Краматорську Рух опору, першочерговим завданням якого є захист територіальної цілісності та суверенітету України.

В Одесі акція пройшла біля Консульства Росії. З поміж багатьох активістів, в акції прийняли участь дружини військовополонених. Перед учасниками акції виступили музиканти.

У Кіровограді акція відбулася на площі "Героїв Майдану". Серед присутніх були також мер міста та голова облради. Активістами був проведений своєрідний перформанс. Зі снігу зліпили великого сніговика та розмістили на ньому фото Путіна. Всі бажаючі змогли жбурнути сніжку у фото агресора.

В Києві акція відбулася на Майдані Незалежності. В ній взяли участь понад сто громадян. В київській акції взяла участь координатор всесвітньої акції "Stop Putin’s War in Ukraine 3.0" Ірена фон Бург.

Графіка зі сторінки Ірени фон Бург у Facebook

Як повідомлялося, подібні акції заплановані в багатьох містах світу. Зокрема, вони пройшли у Сіднеї (Австралія) та Грузії. Акція пройшла також у російському Санкт-Петербурзі, де було затримано одного активіста.

Разом з тим, російський телеканал "Россия 24" у суботу ввечері повідомляв про всесвітню акцію біжучим рядком "В Києві й Одесі пройшли акції протесту проти конфлікту в Донбасі".

Українська правда