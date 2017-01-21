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У Петербурзі затримали учасника акції проти війни в Україні

Субота, 21 січня 2017, 18:17

У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала учасника акції проти війни в Україні.

Як повідомляє місцеве видання "Фонтанка", акція проходить на розі Невського проспекту і Малої Конюшенної вулиці.

Двоє пікетників з плакатами, що закликають "Зупинити війну в Україні", встали на Малій Конюшенній вулиці о 16 годині. Ще близько 20 активістів почали мовчки роздавати перехожим повітряні кульки жовтого і блакитного кольорів.

Як повідомляє кореспондент видання, пікетників було троє, але одного з них співробітники поліції затримали до того, як він встиг розгорнути плакат. Ще двоє перебувають один від одного на відстані більше 50 метрів, встановлених законом для одиночних пікетів.

Одночасно свою акцію на тому ж місці проводять кілька представників Національно-визвольного руху з плакатами, що прославляють Новоросію, "Російську весну" і СРСР.

Як повідомлялося, акції "Stop Putin's War in Ukraine" проходять у суботу в багатьох містах світу.

Теми: Росія
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