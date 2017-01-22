Допінговий скандал: Олімпійський союз ФРН хоче відсторонити Росію від двох Олімпіад

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Неділя, 22 січня 2017, 21:26

Якщо підозри про наявність державної системи допінгу у Росії підтвердяться, олімпійську збірну РФ буде необхідно усунути від участі в Олімпійських іграх 2018 і 2020 років. 

З такою заявою в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag виступив глава Німецького олімпійського спортивного союзу (DOSB) Альфонс Хьорман, пише Німецька хвиля.

"Необхідно, щоб пролунав чіткий сигнал: це (допінг) неприйнятно. Якщо буде доведено, що Росія підтримувала систему допінгу на державному рівні і Російський національний комітет тим самим явно порушував Олімпійську хартію, то відсторонення всієї Національної російської олімпійської збірної як мінімум від Ігор у Пхеньяні і Токіо має стати темою для серйозного обговорення на Міжнародному Олімпійському комітеті" , - заявив Хьорман.

За його словами, якщо будь-яка країна з такою очевидною зневагою ставиться до засадничих принципів Олімпійської хартії, її необхідно покарати найжорсткішим чином.

При цьому Хьорман назвав помилкою рішення допустити 280 російських атлетів до Олімпійських ігор 2016 року, незважаючи на підозри про існування державної системи допінгу в Росії, які вже тоді були. 

У свою чергу російський бігун на дистанції 1500 метрів Андрій Дмитрієв заявив, що російські тренери, які були відсторонені через допінговий скандал, й далі продовжують працювати зі спортсменами.

Як пише Радіо Свобода з посиланням на німецький телеканал ARD, Дмитрієв заявив, що серед інших продовжує працювати тренер Володимир Казарін.

Раніше Казарін тренував легкоатлетку Юлію Степанову, чиї свідчення про систематичне вживання допінгу в Росії спричинили відсторонення легкоатлетичної збірної цієї країни від усіх змагань під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики, а також від Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

Один із чільних представників ІААФ Олівер Джер зазначив у коментарі ARD, що якщо Казарін продовжував працювати, то легкоатлетична федерація Росії "не виконала умови для відновлення".

Теми: Олімпіада Росія скандал
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Коментарі — 6
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:45
Щось не так ! Нема моїх коментів ????
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:25
Ось - якби в Росії вилучили чемпіонат світу з футболу - 2018 року,було б ЦІЛКОМ ВІРНО і СПРАВЕДЛИВО !!!!
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:14
FLAG:
Цей комент - помилковий : до іншої статті - читайте про "замах" на Геращенко.
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IP: 88.135.193.---Poligraf P22.01.2017 22:13
Пхончхані, а не в Пхеньяні.
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:12
Оце - якби чемпіонат світу з футболу - 2018 року,вилучили з території агресивної не тільки до України,а і до всього цивілізованого світу - було б,ЦІЛКОМ ВІРНО !!!!
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