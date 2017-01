В ОБСЄ попередили про загрозу хімічного забруднення Донеччини

Сховище хімічних відходів фенольного заводу, який розміщено у н.п. Новгородське, перебуває між позиціями сил ЗСУ та бойовиків у 400 метрах один від одного.

Про це 22 січня заявив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, йдеться у повідомленні місії.

"Уся Донецька область може бути забруднена....Припиненням вогню і розведення сил на цій ділянці є необхідним", - заявив представник місії.

(2/2) Hug: In worst case scenario, entire the Donetsk region could be polluted – ceasefire and disengagement needed in this area!